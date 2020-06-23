الشورى البحريني يدين هجمات الحوثيين على المدن السعودية

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة).وأكد المجلس، وفقًا لوكالة أنباء البحرين الثلاثاء، الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها، معربًا عن تضامنه مع المملكة في نبذ ومحاربة صور الإرهاب وأشكاله كافة.ودعا المجلس، المجتمع الدولي، إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيات الإرهابية وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.