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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد حق مصر في الدفاع عن حدودها ضد الميليشيات الإرهابية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:53 م
الملك سلمان
الملك سلمان
محمد عمر
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أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حق مصر في الدفاع عن حدودها ضد الميليشيات الإرهابية، مشددا على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والأمة العربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، عقب اجتماع له اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما جدد المجلس إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.

وجدد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار مفخخة و3 صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد في وقت سابق اليوم خلال اجتماع للجامعة العربية بشأن ليبيا، أن نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي ويمثل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي العربي.

وحذر وزير الخارجية من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

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