محافظ البحر الأحمر يعلّق على زفة الغردقة: «كمّلوها في النيابة»

علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على فيديو واقعة إصابة شاب أثناء استعراضه للسيارات بالغردقة خلال حفل زفاف، قائلًا: "أول ما شفت الفيديو وأبلغت بيه، 15 دقيقة كان الشباب كلهم مقبوض عليهم ومعمول ليهم محاضر.. وأنا قلت لهم كمّلوا الزفة في النيابة".وأضاف حنفى، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك شابا هاربا من المطلوبين في هذه الواقعة، وسيتم القبض عليه خلال ساعات: "هو جاي جاي وخلال ساعات هييجي، أنا متابع الموضوع كويس.. وهذا المشهد لن يتكرر في المحافظة".وكشف محافظ البحر الأحمر، عن أن المصاب فى الحادث صديق من كانوا فى حفل الزفاف، ورغم ذلك حرر ضدهم محضرًا.