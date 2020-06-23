نواب تيار المستقبل اللبناني: الأزمة الاقتصادية تتطلب خطة إنقاذ متكاملة

أكدت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أن المعالجات الجزئية للمشاكل والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، لن تُجدي نفعا في ظل الخطورة الكبيرة للأوضاع القائمة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن للبنان يتطلب خطة إنقاذ متكاملة والشروع فورا بتنفيذ الإصلاحات كخطوة أولى لإخراج البلاد من أزماتها.واعتبر نواب "تيار المستقبل" – في ختام اجتماع كتلتهم النيابية مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الحريري – أن هناك حالة من التخبط في مختلف الملفات التي تتعلق بمصائر اللبنانيين والمجالات المعيشية والتربوية والاقتصادية والمالية والاقتصادية والنقدية في لبنان.وأشارت كتلة المستقبل النيابية، إلى أنها تقف في صف اللبنانيين الذين يشهدون يوميا حالة تآكل لمدخراتهم، جراء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك حالة التراخي في مكافحة السوق السوداء لبيع الدولار.وقالت الكتلة النيابية: "أفضل طريقة للحلول للأزمات الراهنة وللتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي، تكون بالأفعال والشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وهي أصبحت معروفة من قبل الجميع، بدلا من رمي مسئولية خطر الانهيار على الآخرين".