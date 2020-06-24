مسلسل «ليه لأ» الحلقة 10.. القنوات العارضة وأحداث الحلقات

مواعيد عرض مسسلسل ليه لأ

ويُعرض المسلسل أيام الأربعاء والخميس والجمعة فقط في تمام الساعة الواحدة صباحًا، لمدة شهر كامل، ويبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المنتظر أن يتم اليوم الأربعاء عرض أحداث الحلقة العاشرة من حلقاته التي قاربت على نهايتها.قصة المسلسل تناولت العديد من القضايا الاجتماعية حول قصة فتاة تدعى "عاليا"، تبلغ من العمر 31 عامًا، تقرر الاستقلالية في حياتها الشخصية والعملية، لتهرب من زواجها يوم حفل الزفاف، وهو ما أثار جدلًا واسعًا منذ بداية حلقاته الأولى، وتستكمل الأحداث بجعلها شخصية منبوذة بشكل كبير في المجتمع بسبب هذا التصرف غير المألوف، وتتوالى الأحداث على نفس النسق.«ليه لأ» من بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف، وإنتاج E producers عبدالله أبوالفتوح.وقدمت المطربة أمال ماهر أغنية التتر الخاصة بالمسلسل الذي حملت اسم «اللي قادرة» ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة بعد طرحها على يوتيوب.