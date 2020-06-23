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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدين استهداف الحوثي لمناطق سكنية سعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:27 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في المناطق السكنية بمدن الرياض ونجران وجازان في السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة مفخخة، والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل بلوغ أهدافها.

وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه العمليات الإرهابية، تعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعطيلا لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، فضلا عما تمثله من تهديد لأمن المملكة وترويع الآمنين فيها واستقرار المنطقة.

وأضاف أن هذه العمليات الإرهابية، تستوجب مسارعة المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته؛ لحمل جماعة الحوثي على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من قبل التحالف، والعودة إلى المفاوضات وإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر وفتك بأبناء الشعب اليمني.
وشدد المصدر على تضامن الكويت ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

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