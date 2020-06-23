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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الأوقاف للمرضى والمسنين: صلوا في بيوتكم ولكم أجر الذهاب للمسجد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:27 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجمعة المقبلة ستكون هناك حملات كبرى على المساجد من أجل التأكد من وضع علامات التباعد من أجل حماية المصلين، مشددًا على أن كافة قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل فتح المساجد، وتابع: "اعتبرنا أنفسنا على قوة هذا العمل احتسابًا لوجه الله سبحانه".

وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه "اعتبارا من غد وبعد غد سيتم وضع العلامات الاسترشادية الخاصة بالتباعد أثناء الصلاة، ونبذل جهدا مضاعفا من أجل فتح المساجد".

ونصح وزير الأوقاف، كل من يشعر بأعراض تشابه أعراض كورونا أن يصلي في بيته حفاظًا على المصلين، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلوا في منازلهم بنية تقليل الأزدحام فى تلك المرحلة وستأحذون ثواب الصلاة فى المسجد.

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