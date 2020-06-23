النمسا تبحث مع واشنطن نتائج مفاوضات السلاح النووي

بحث ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، الثلاثاء، مع كبير المفاوضين الأمريكيين، مارشال بيلينجسليا، نتائج محادثات نزع السلاح النووي التي جرت أمس، بين أمريكا وروسيا في فيينا.وقال وزير الخارجية النمساوي، في تصريحات، الثلاثاء: "نأمل أن تكون قد بدأت عملية تفاوض ناجحة تؤدي إلى نزع السلاح النووي بشكل واسع النطاق بين أمريكا وروسيا".وأشار الوزير إلى أن "فيينا لها تقاليد عريقة وطويلة كمكان للحوار، وسنستمر في التواجد كمضيفين للمفاوضات الأمريكية الروسية في المستقبل".