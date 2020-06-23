اليمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي الصاروخية على المدن السعودية

أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، تجدد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على المدن السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي- وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إن هذه الهجمات تكشف حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية ومزاعمها عن السلام، وتضعها على المحك أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.وأكدت الحكومة اليمنية وقوفها بجانب الأشقاء في المملكة السعودية، وتأييدها المطلق حق المملكة في الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران.ونوهت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذه الهجمات وبصورة متكررة ضد الأشقاء في المملكة، يؤكد حقيقة هذه الميليشيات التي باتت تعمل كذراع للحرس الثوري وأداة من أدواته العابثة في المنطقة.وأشار بادي إلى أن استمرار الهجمات ضد المدن السعودية يجلي الستار عن نوايا هذه الميليشيات الإجرامية تجاه جهود السلام التي ترعاها الامم المتحدة، وهي الجهود التي لم تؤمن بها هذه الميليشيات في أي يوم من الأيام، ولم تقابلها سوى بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.ودعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة هذه الاعتداءات والجرائم وإجبار الميليشيات الانقلابية على الكف عن استهداف المدن والمجمعات والمنشآت المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.