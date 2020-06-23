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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الأمم المتحدة» تدعو إسرائيل للعدول عن ضم قسم من الضفة الغربية المحتلة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:18 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة ما يشكل انتهاكا يعد من الأخطر للقانون الدولي، في تقرير جديد لمجلس الأمن نشر اليوم الثلاثاء.

وفي حين يعقد المجلس، الأربعاء، اجتماعا حول النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني بمشاركة وزراء عديدين بطلب من الجامعة العربية، أشارت الوثيقة إلى أن أي عملية ضم "ستلحق الضرر بحل الدولتين".

وقال جوتيريش: "ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة"، مذكرا بمعارضة المشروع الإسرائيلي حتى داخل المجتمع الإسرائيلي.

وكتب أن "ضم إسرائيل الأحادي لأي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وحل الدولتين، وسيكون ذلك كارثيا على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".

ومنحت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعلنها في يناير، إسرائيل الضوء الأخضر لضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية جدول تنفيذ الخطة ابتداء من الأول من يوليو المقبل، ورفض الفلسطينيون هذه الخطة بشدة.

وجلسة مجلس الأمن عبر الفيديو ستكون آخر اجتماع دولي كبير قبل الإعلان عن الاستراتيجية الإسرائيلية.

واليوم الثلاثاء، أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، أن "أي قرار يتعلق بالسيادة يعود حصرا للحكومة الإسرائيلية".

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