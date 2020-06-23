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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مهاجماً حزب الله .. اجتماع رجل الدين الشيعي "علي الأمين" مع إسرائيليين في البحرين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:08 م
مزارع شبعا
مزارع شبعا
سارة شريف
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أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام اللبناني اتهم الشيخ الشيعي علي الأمين بلقاء المسؤولين الإسرائيليين في البحرين. وقال أنه هاجم حزب الله، ومن غير الواضح ما إذا كان الشيخ الأمين سيحاكم.

وجاء في بيان المدعي العام: "إدعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بناء على الدعوى المقدمة من المحامي غسان المولى بوكالته عن نبيه عواضة وخليل نصرالله وشوقي عواضة وحسين الديراني، على السيد علي الامين، بجرائم الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري".

وكان هناك هجوم على الأمين بعد مشاركته في العاصمة البحرينية المنامة، في أعمال الطاولة المستديرة الدولية للأعمال والحرية الدينية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع مؤسسة الأعمال والحرية الدينية في واشنطن".

حيث ظهر حينها في صورة مع أحد الحاخامات الإسرائيليين. فيما أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قرارا بعزل السيد علي الأمين من الإفتاء الجعفري. ورد الأخير على تخوينه والبيانات التي صدرت ضده من أهالي شقرا وغيرهم، قائلا لم يحصل أي لقاء بيني وبين الشخصية اليهودية، وحملات التخوين هذه جاءت تتويجا لمجموعة من الحملات القديمة التي قام بها حزب الله لرفضي للمشروع الإيراني الذي يحمله للمنطقة".

ويضاف اتهام رجل الدين الشيعي البارز إلى اعتقال الناشطة اللبنانية كندة الخطيب التي اعتقلت في لبنان في الأيام الأخيرة بتهمة الاتصال والتعاون مع المسؤولين الإسرائيليين والدخول إلى إسرائيل، فيما تعيش "الخطيب" في طرابلس شمال لبنان، وهي معروفة بنشاطها على الشبكات الاجتماعية ضد حزب الله ومعسكره. وبدأ يوم أمس الاثنين محاكمتها أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.

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