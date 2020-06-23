أحمد موسى: «مرسي مكنش ينفع يجري ورا عربية رش»
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:07 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستحتفل بعد أسبوع من الآن بثورة 30 يونيو، مضيفا: «نستعد لإحياء الذكرى بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر الذي كان احتلالا».
وعرض «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، فيديوهات تظهر تناقضات وأخطاء مرسي، قائلا: «والله مكنش ينفع يجري وراء عربية رش»، مردفا: «مكتب الإرشاد والجماعة هى التي كانت تتولى الحكم وليس مرسي بشخصه».
وأردف: «الإخوان جابوا تاجر عملة تولى قيادة محافظة البحيرة في عهد الإخوان علشان كان عضوا في التنظيم الإرهابي»، موجها التحية لكل من شارك في ثورة 30 يونيو.
وتابع: «ثورة 30 يونيو الأعظم في التاريخ، وسأستمر في فضح الإخوان وكذبهم طوال عمري.. الإخوان لا يعرفون سوى الكذب».
وقال: «مهدي عاكف عمل على وصول القيادات القطبية إلى مكتب الإرشاد في 2009 ثم تواصلوا مع قطر لتولي إخواني مكتب قناة الجزيرة في مصر استكمالا للمخطط العدائي ضد مصر».
وعرض «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، فيديوهات تظهر تناقضات وأخطاء مرسي، قائلا: «والله مكنش ينفع يجري وراء عربية رش»، مردفا: «مكتب الإرشاد والجماعة هى التي كانت تتولى الحكم وليس مرسي بشخصه».
وأردف: «الإخوان جابوا تاجر عملة تولى قيادة محافظة البحيرة في عهد الإخوان علشان كان عضوا في التنظيم الإرهابي»، موجها التحية لكل من شارك في ثورة 30 يونيو.
وتابع: «ثورة 30 يونيو الأعظم في التاريخ، وسأستمر في فضح الإخوان وكذبهم طوال عمري.. الإخوان لا يعرفون سوى الكذب».
وقال: «مهدي عاكف عمل على وصول القيادات القطبية إلى مكتب الإرشاد في 2009 ثم تواصلوا مع قطر لتولي إخواني مكتب قناة الجزيرة في مصر استكمالا للمخطط العدائي ضد مصر».