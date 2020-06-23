أحمد موسى: «مرسي مكنش ينفع يجري ورا عربية رش»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستحتفل بعد أسبوع من الآن بثورة 30 يونيو، مضيفا: «نستعد لإحياء الذكرى بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر الذي كان احتلالا».وعرض «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، فيديوهات تظهر تناقضات وأخطاء مرسي، قائلا: «والله مكنش ينفع يجري وراء عربية رش»، مردفا: «مكتب الإرشاد والجماعة هى التي كانت تتولى الحكم وليس مرسي بشخصه».وأردف: «الإخوان جابوا تاجر عملة تولى قيادة محافظة البحيرة في عهد الإخوان علشان كان عضوا في التنظيم الإرهابي»، موجها التحية لكل من شارك في ثورة 30 يونيو.وتابع: «ثورة 30 يونيو الأعظم في التاريخ، وسأستمر في فضح الإخوان وكذبهم طوال عمري.. الإخوان لا يعرفون سوى الكذب».وقال: «مهدي عاكف عمل على وصول القيادات القطبية إلى مكتب الإرشاد في 2009 ثم تواصلوا مع قطر لتولي إخواني مكتب قناة الجزيرة في مصر استكمالا للمخطط العدائي ضد مصر».