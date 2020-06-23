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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة العالمية» تشيد بجهود القطاع السياحي لمكافحة كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:04 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين وفاتن غلاب
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أجرى خالد العناني، وزير السياحة والاثار، الثلاثاء، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حيث تم مناقشة عدة موضوعات مهمة من بينها المشروعات الخاصة بدعم القطاع السياحي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف عند عودة السياحة الخارجية؛ حيث سيتم استئناف السياحة الوافدة لمصر من الخارج للمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى اعتبارًا من أول يوليو.

كما استعرض الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 إضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

من ناحيته، أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل أزمة جائحة كورونا.

كما اطلع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وزير السياحة والآثار على اشتراطات السلامة الصحية العالمية، مشيدًا بضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر أن يلتقي الجانبان عبر تطبيق وينير أوائل يوليو خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما، خاصة على المستوى الفني لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحي والنهوض بالقطاع وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

في نهاية اللقاء، وجّه بولوليكاشفيلي الدعوة للدكتور خالد العناني، لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المقرر انعقاده بجورجيا في سبتمبر المقبل، كما تبادل الجانبان توجيه الدعوة كل لزيارة الآخر.

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