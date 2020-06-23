«التعليم» تعمّم لمديريتها بشأن رياض الأطفال

دعت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، جميع مدرياتها التعليمية تطالبهم فيها بحصر شامل لجميع المدارس التي تضمن فصول رياض أطفال وبها فراغات وعمل حصر شامل بالادارات التي بها أراضي مخصصة لبناء مدارس، إضافة إلى الإدارات التي فيها كثافة عالية وأخرى منخفضة.كما طالبت الوزارة، في خطاب تم تعميمه على مستوى مدرياتها بالمحافظات حصلت «الدستور» علي نسخة منه، بتقارير حول الإجراءات التي تم اتباعها في رياض الأطفال؛ لاستغلال تلك الفترة في عمليات التطوير.