تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:34 ص
وسام عطيةطباعة
يبحث كثيرون على محرك جوجل على تردد قناة on drama لعام 2020 على النايل سات، لتنوعها وتحديث برامجها ومسلسلاتها لتناسب الجموع المصرية والعربية أيضًا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم، وتعتبر قناة on drama ضمن باقة قنوات ON TV، وتستمر يوميًا في عرض جميع المسلسلات العربية على مدار 24 ساعة.
وتتميز القناة عن باقي القنوات بعرضها برامج متنوعة وحصرية كما حدث في رمضان 2020 من ضخ مسلسلات وأفلام حصرية فقط على مجموعه قنوات ON.
وتتميز قناة أون دراما ON drama بتقديم محتوى مفيد لكل الفئات العمرية، كما تقدم العديد من البرامج العربية الترفيهية التي لا تختش حياء الكبار والأطفال، فهي تحتل أعلى نسبة مشاهدة لدى الكثير من المتابعين بالمجتمع العربي.
برامج on drama:-
برنامج أون سكرين
برنامج أنا وأنا
ومن مسلسلات قناة on drama:-
الكبريت الأحمر الجزء الثاني
أبو العلا البشر
راجل وست ستات الجزء السابع
امرأة من الصعيد الجواني
النساء قادمون
عباس الأبيض في اليوم الأسود
ساكن قصادي
الضاهر
وتتميز القناة عن باقي القنوات بعرضها برامج متنوعة وحصرية كما حدث في رمضان 2020 من ضخ مسلسلات وأفلام حصرية فقط على مجموعه قنوات ON.
تردد قناة on dramaنقدم لكم هنا في «الدستور» التردد الجديد لها:-
وتتميز قناة أون دراما ON drama بتقديم محتوى مفيد لكل الفئات العمرية، كما تقدم العديد من البرامج العربية الترفيهية التي لا تختش حياء الكبار والأطفال، فهي تحتل أعلى نسبة مشاهدة لدى الكثير من المتابعين بالمجتمع العربي.
برامج on drama:-
برنامج أون سكرين
برنامج أنا وأنا
ومن مسلسلات قناة on drama:-
الكبريت الأحمر الجزء الثاني
أبو العلا البشر
راجل وست ستات الجزء السابع
امرأة من الصعيد الجواني
النساء قادمون
عباس الأبيض في اليوم الأسود
ساكن قصادي
الضاهر
تردد قناة on drama
تردد القناة: 10853.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.
وتعمل مجموعة قنوات أون دائمًا على تحديث الماده المقدمة لديها وأيضًا البحث الدائم لما يجذب اليها المشاهدين لتكون المجموعة هي أفضل مجموعة على الساحة الإعلامية من حيث المحتوى والمضمون، وتأتي هذه المجهودات طبقًا لما تمر به البلاد والدول الشقيقة أيضًا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد اللعين.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.
وتعمل مجموعة قنوات أون دائمًا على تحديث الماده المقدمة لديها وأيضًا البحث الدائم لما يجذب اليها المشاهدين لتكون المجموعة هي أفضل مجموعة على الساحة الإعلامية من حيث المحتوى والمضمون، وتأتي هذه المجهودات طبقًا لما تمر به البلاد والدول الشقيقة أيضًا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد اللعين.
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