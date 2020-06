تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات

تردد قناة on drama

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 56.



وتعمل مجموعة قنوات أون دائمًا على تحديث الماده المقدمة لديها وأيضًا البحث الدائم لما يجذب اليها المشاهدين لتكون المجموعة هي أفضل مجموعة على الساحة الإعلامية من حيث المحتوى والمضمون، وتأتي هذه المجهودات طبقًا لما تمر به البلاد والدول الشقيقة أيضًا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد اللعين.

نقدم لكم هنا في «الدستور» التردد الجديد لها:-وتتميز قناة أون دراما ON drama بتقديم محتوى مفيد لكل الفئات العمرية، كما تقدم العديد من البرامج العربية الترفيهية التي لا تختش حياء الكبار والأطفال، فهي تحتل أعلى نسبة مشاهدة لدى الكثير من المتابعين بالمجتمع العربي.برامج on drama:-برنامج أون سكرينبرنامج أنا وأناومن مسلسلات قناة on drama:-الكبريت الأحمر الجزء الثانيأبو العلا البشرراجل وست ستات الجزء السابعامرأة من الصعيد الجوانيالنساء قادمونعباس الأبيض في اليوم الأسودساكن قصاديالضاهر