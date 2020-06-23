غارات إسرائيلية على السويداء ودير الزور جنوب سوريا

أعلنت الوكالة السورية الرسمية، سانا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور، متهمة إسرائيل بشن الهجوم، فيما لم تعلق إسرائيل على الهجوم ومدى تورطها فيه.وقالت الوكالة، عبر حسابها على "تويتر": "أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".وتأتي هذه الأنباء متزامنة مع ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة جبلة السورية على ساحل البحر المتوسط.وكانت إسرائيل قد عادت لشن غارات على مواقع إيرانية بسوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ويأتي هجوم اليوم بعد يومين من نشر مركز الإعلام الحربي لحزب الله فيديو يؤكد فيه أنه انتهى من صناعة الصواريخ الدقيقة بعد أن نجح في نقلها من سوريا.