رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الجمعية العمانية التشكيلية» تدعم مكافحة كورونا بمعرض فني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:51 م
الجمعية العمانية
الجمعية العمانية للفنون التشكيلية
جمال عاشور
طباعة
أعلنت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية التابعة لوزارة شؤون الفنون في عمان، إقامة معرض فني خيري يعود ريعه لصندوق دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين العمانيين والمقيمين بالسلطنة.

ووجهت الجمعية الدعوة لهؤلاء الفنانين لتقديم لوحاتهم الفنية للجمعية، بواقع لوحة فنية لكل فنان تشكيلي وبدورها تقوم بعرض اللوحات في المعرض الخيري وبيعها بالمزاد للجمهور، بأسعار في متناول اليد.

وقالت الفنانة مريم بنت عبد الكريم الزدجالية مديرة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية إن تبني الجمعية لفكرة إقامة هذا المعرض الخيري جاء من منطلق حـرص الجمعيـة علـى مشـاركة الفنان التشـكيلي كفـرد مـن أفـراد هـذا الوطـن العزيـز، مسـاهما بإبداعاتـه الفنيـة لدعم الصنـدوق الخـاص لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيــد 19".

وأضافت الزدجالية إن الجمعية تلقت مع بداية تقديم الإعلان 62 عملا فنيا "لوحات فنية" لضمها للوحات المعرض الخيري.

موضوعات متعلقة

«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2012

أحمد موسى يكشف سبب تحفظ قطر على بند منع التدخل الأجنبى في ليبيا

«الأوقاف» تعلن ضوابط فتح المساجد وأبرز المحظورات

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد فتح صالات الجيم في مصر بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم

«سيد وعزيزة».. 30 عامًا من العشق على بحر إسكندرية

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«الجمعية العمانية التشكيلية» تدعم مكافحة كورونا بمعرض فني

الصدمة.. سر كتابة أمل دنقل لقصيدة «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة»

البيت الفني للمسرح يقدم «مشهور مش مشهور» 25 يونيو

رضا عطيه الفائز بـ«تشجيعية النقد»: «سركون» الأهم في قصيدة النثر (حوار)