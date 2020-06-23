«الجمعية العمانية التشكيلية» تدعم مكافحة كورونا بمعرض فني

أعلنت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية التابعة لوزارة شؤون الفنون في عمان، إقامة معرض فني خيري يعود ريعه لصندوق دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين العمانيين والمقيمين بالسلطنة.ووجهت الجمعية الدعوة لهؤلاء الفنانين لتقديم لوحاتهم الفنية للجمعية، بواقع لوحة فنية لكل فنان تشكيلي وبدورها تقوم بعرض اللوحات في المعرض الخيري وبيعها بالمزاد للجمهور، بأسعار في متناول اليد.وقالت الفنانة مريم بنت عبد الكريم الزدجالية مديرة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية إن تبني الجمعية لفكرة إقامة هذا المعرض الخيري جاء من منطلق حـرص الجمعيـة علـى مشـاركة الفنان التشـكيلي كفـرد مـن أفـراد هـذا الوطـن العزيـز، مسـاهما بإبداعاتـه الفنيـة لدعم الصنـدوق الخـاص لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيــد 19".وأضافت الزدجالية إن الجمعية تلقت مع بداية تقديم الإعلان 62 عملا فنيا "لوحات فنية" لضمها للوحات المعرض الخيري.