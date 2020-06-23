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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا بحكومته

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:46 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
محمد عمر
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وقع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا تضمن تعديلا حكوميا جديدا في الوزارة الحالية.

وشمل القرار استمرار عبدالعزيز جراد، وزيرا أول رئيسا للوزراء، وكذلك بقاء صبري بوقدوم، وزيرا للخارجية، وذلك وفق قناة "البلاد" الجزائرية.

وشمل القرار تعيين كمال بلجود، وزيرا للداخلية، وتعيين بلقاسم زغماتي، وزيرا للعدل، وتعيين أيمن بن عبدالرحمن، وزيرا للمالية.

فيما شغل منصب وزير المالية، أيمن بن عبدالرحمن، وعين عبدالمجيد عطار، وزيرا للطاقة، بينما تولى منصب وزير التعليم العالي، عبدالباقي بن زيان.

وذهب منصب وزير الشئون الدينية إلى يوسف بلمهدي، بينما تولى محمد أوجاوت، منصب وزير التربية.

فيما جاء باقي القائمة كالتالي وزير السكن، كمال ناصري، وزير التجارة، كمال رزيق، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، وزير النقل لزهر هاني، وزير الموارد المائية براقي، وزير السياحة محمد حميدو، وزير الصحة عبدالرحمان بن بوزيد، وزير العمل أحمد شوقي عاشق يوسف، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ووزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي.

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