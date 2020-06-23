بعد تهديد حزب الله .. رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد لواء المدرعات في الشمال

قام اليوم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافي، بزيارة تفقدية لقيادة المنطقة الشمالية وقت إجراء امتحان تحديد سقف الجاهزية للواء المدرعات، رفقة قائد المنطقة الشمالية، الميجور جنرال أمير برعم.يُجرى امتحان تحديد سقف الجاهزية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية "إلياكيم"، في هضبة الجولان، وهدفه فحص جاهزية القوات للقتال في لبنان.. يشمل الامتحان مختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوعة.وتحدث "كوخافي"، خلال زيارته مع الضباط والجنود، في موضوع الجهوزية للطوارئ، في فترة مليئة بالتحديات، وكجزء من مواجهة تفشي جائحة كورونا.وقال كوخافي إنه بدءًا من هذا اليوم، أصبحت التعليمات في الجيش الإسرائيلي أكثر صرامة، قائلاً : "علينا الحفاظ على قدراتنا"، مؤكدا أن المواطنين يستطيعون البقاء في الحجر الصحي داخل منازلهم غير أن جنود الجيش الإسرائيلي لا يستطيعون.وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة أنه تم إعداد تمارين عالية المستوى لجنود الجيش لمنحهم الشعور بالأمان عند اجتيازهم الحدود.يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد يومين من فيديو نشره مركز الإعلام الحربي التابع لحزب الله، والذي أوضح فيه أن الحزب نجح في إنجاز الصواريخ الدقيقة، وأنه مستعد لضرب أهداف استراتيجية داخل إسرائيل، فيما رأى البعض أن الزيارة كانت نوعا من الرد الإعلامي على فيديو حزب الله، في إطار الحرب النفسية المعتادة بين إسرائيل وحزب الله.