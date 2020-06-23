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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة ترد على بيان «الأطباء» حول تسبب بعضهم في ارتفاع وفيات كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:43 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أحلام عبدالرحمن
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على بيان نقابة الأطباء، الذي كشف عن غضبهم من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر، بأن تغيب بعض الأطباء تسبب في ارتفاع وفيات كورونا.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون"، إن خطاب رئيس الوزراء متوازن تماما، وذكر أن غياب بعض الأطباء هو من تسبب في ارتفاع الوفيات، أما غالبيتهم فالحكومة توجه لهم التحية وتقدر مجهودهم.

وأضاف: "قلة قليلة من الأطقم الطبية تم اكتشاف تغيبها أثناء المرور على المستشفيات، ووزيرة الصحة أحالت القضية للنيابة العامة، كما أن هناك إحالة مديرة مستشفى للنيابة العامة بسبب وفاة سيدة، عندما لا يكون هناك أطقم متوفرة في المستشفيات سيؤثر على الخدمة الصحية".

كان مجلس نقابة أطباء مصر، أعلن رفضه تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات ما كان سببًا في زيادة عدد وفيات كورونا.

كان "مدبولي" قال في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "حدث تغيب من عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وأشارت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية للوفيات من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

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