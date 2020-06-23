الجامعة العربية: لم نبلغ بتخفيض تمثيل حكومة الوفاق

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الثلاثاء، أن الجامعة لم تبلغ رسميا بتخفيض تمثيل حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.كانت حكومة الوفاق قد أعلنت، في وقت سابق، تخفيض تمثيلها في اجتماع وزراء الخارجية العربية الذي عقد اليوم بشأن ليبيا ودعت إليه مصر.وقال حسام زكي، في تصريحات لقناة "العربية"، إن الخطاب المصري بشأن ليبيا وبيان الجامعة العربية يحركان المياه الراكدة.وأوضح أن التفضيل المصري هو لحل سياسي للأزمة وأن مصر لا تتورط بسهولة في نزاعات عسكرية، لافتا إلى أن هناك أطرافا ليبية كثيرة تعتقد بحسم الوضع ميدانيا، إلا أن توافق الليبيين هو الأساس في حل الأزمة.وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية.وأكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، محذرا من تحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا في ليبيا تفاديًا لتوسيع المواجهة.كما أكد وزراء الخارجية العرب رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية.