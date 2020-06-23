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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

باسل السيسي: حصر شركات الحجز المسبق لبرامج الحج

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:41 م
باسل السيسي
باسل السيسي
فاتن غلاب
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قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن القرار التي اتخذته المملكة العربية السعودية هدفه الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام دون النظر لأي مكاسب مادية للدولة.

وقال السيسي، لـ«الدستور»، إن الغرفة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق برد قيمة الحجوزات المسبقة التي قامت بها بعض الشركات لفنادق المملكة، لافتًا إلى أن هناك عددا من الشركات السياحية حجزت بالفعل عددا من الفنادق، لوجود نظام حجز مسبق مع القطاع الخاص السعودي ضمن منظومة العمل المتميز التي تعمل مسبقًا في حجز برامجها والفنادق الخاصة بها قبل بدء موسم الحج بوقت كاف.

وشدد نائب رئيس غرفة الشركات السياحية على أن الغرفة ستحصر عدد الشركات التي قامت بالحجز المسبق مع القطاع الخاص السعودي، والشركات التي قامت بتحويل مبالغ تنظيم برامج العمرة التي لم تحصل عليها الشركات حتى الآن، مشيرًا إلى أن دور الغرفة هو مخاطبة القطاع الخاص والدولة في ذلك، لكن نظام تحويل الأموال تنظمه وزارات وحكومات الدول، مشيرًا إلى أن تحويل المبالغ للشركات يتطلب تدخل وزارتي الخارجية والسياحة في مصر والسعودية، وليس لغرفة الشركات دور في ذلك.

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