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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:40 م
الفنان على الشريف
الفنان على الشريف
وائل توفيق
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توفي الفنان على الشريف في 11 فبراير 1987، دون أن يشكو من أي مرض أو من بوادر مرض، بل كان يعمل حتى وقت الفجر في بروفات مسرحية "علشان خاطر عيونك" مع فؤاد المهندس وشر يهان، حيث كان يقوم بالدور الذي اشتهر به في العديد من أعماله دور تاجر المخدرات.

أثناء البروفات أجرت معه صحيفة الأهرام حوارًا حكى فيه أدوار الشر التي يتميز بها سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون، وقال إن اختياره لهذه الأدوار يرجع لتكوينه الجسماني والشكلي، إضافة لاتقانه هذه الأدوار.

يصر المخرج أحيانًا على حركات معينة يؤديها الممثل، مثلما كان يؤدي الفنان على الشريف من حركات لإقفال العين وفتحها، قال:"الصوت وقفل العين وفتحها دي بتكون أوامر السيد المخرج، أما الملامح الجامدة فدي بقى خلقة ربنا سبحانه وتعالى، يعني حاجة مش بإيدي، لكن بالإضافة إلى ذلك أنا أؤدي دوري بإخلاص، شديد لدرجة شعوري بالتوتر والارهاق بعد معايشة الدور والأداء بكل اخلاص".

أما عن الإشاعة التي التصقت به بأنه لم يتعلم ولم يحصل على شهادة، رد "الشريف":"الله يجازي شكلي، شكلي وأدواري هم اللي عملوا كده الحقيقة، لكني حاصل على بكالوريوس تجارة ومدير بنك قد الدنيا".

وسُئل الفنان الراحل عن مشاهد الموت التي أداها في أكثر من فيلم، وعن شعوره وهو يؤديها، قال:"يا ساتر يارب، هو صحيح الموت علينا حق وكلنا حنموت، لكن برضة الحياة حلوه على رأي فريد الأطرش الله يرحمه، وبصراحة أنا بأشعر في لحظات الموت وأنا بمثل، بضيق واكتئاب شديد ومؤثر بيفضل ملازمني، لكن بأشعر في نفس الوقت باطمئنان شديد لما أفتكر أن المسألة تمثيل ليس أكثر".

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