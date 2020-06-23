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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ «هوت شورت».. أحدث ظهور لـ إليسا داخل الاستوديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:35 م
إليسا
إليسا
محمد مجدي
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تواصل المطربة إليسا التحضيرات الأخيرة لتسجيل ألبومها الجديد والمنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت إليسا صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، من داخل أحد الاستديوهات، وظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت، وعلقت عليها، قائلة: "بقضي معظم الوقت في الاستوديو هذه الأيام، لا يمكنني الانتظار لإنهاء مزيج الأغاني لتسليم النسخة النهائية إليا وتعيين تاريخ الإصدار".

وتقوم إليسا بالتحضير لألبومها الجديد والذي قامت بتأجيله أكثر من مرة قبل أن تعلن اعتزالها الفن وتعود إليه مرة أخرى، حيث تعكف هذه الفترة على اختيار الأغاني بشكل أخير قبل أن تعلن عنه بشكل تفصيلي.

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