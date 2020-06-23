خبيرة أبراج: تراجع كوكب الأحلام يزيد استرجاع الذكريات الحزينة

من ٢٣يونيو إلى ٢٨ نوفمبر:

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أن كوكب «نبتون» بدأ في التراجع ويطلق عليه كوكب الأحلام والحب عند درجة ٢١ من برج الحوت في تمام الساعة ١:٢٨ فجرا بتوقيت القاهرة، وينتهي هذا التراجع في ٢٨ نوفمبر عند درجة ١٨ من الحوت، وذلك يؤثر على مواليد تلك الأبراج كالتالي:وقالت «عبير» إن ذلك التراجع يدفعنا لمراجعة مخاوفنا وقلقنا وقد يسمح لنا ذلك باكتشاف أوهام كانت تسيطر علينا، أو نكتشف مشاعر كاذبة كنا نخدع أنفسنا بها، وقد نكتشف أيضا آمال غير واقعية في مكاسب غير مضمونة نمني أنفسنا بها.ينطبق ذلك أيضا على الفرص المهنية التي نتخيل الوصول إليها رغم عدم وجود تأكيد لها على أرض الواقع، وذلك يعني أننا يمكننا الوصول فقط للأهداف الواقعية.وتابعت: «في هذه الفترة يزيد استرجاع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة، تزيد أيضا حالات الفوبيا أي المبالغة في المخاوف، وحالات البارانويا أي جنون العظمة، ورغم ذلك يعتبر هذا الوقت مناسبا للعلاج النفسي لأن الاستعداد للتعبير عن المخاوف المكبوتة يكون أكبر».أما على الصعيد الصحي قد تزيد في هذه الفترة الأخطاء في تشخيص الأمراض، أو تزيد الأخطاء في نتائج التحاليل، ومن الأفضل في هذه الفترة الأخذ برأي أكثر من طبيب، وتكرار التحاليل في عدة أماكن للتأكد من صحة النتائج.