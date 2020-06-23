الأقصر توفر مستلزمات طبية لـ«عمارات العزل» بإسنا
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:34 م
هدى الأميرطباعة
أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بالتنسيق مع مؤسسة "بوابتك للخير" بتوفير بعض المستلزمات الطبية للعمارة الخاصة بالعزل بمركز إسنا جنوب الأقصر، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وأضافت "عثمان" أنه تم التنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والصحة لتوضيح الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية لتوفيرها عن طريق مؤسسة "بوابتك للخير"، والعمل مستمر بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتوفير باقي الاحتياجات.
وأوضحت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص اأنه تم توفير 50 كرتونة للعمارة الخاصة بالعزل في قرية الدير بمركز إسنا، و٥٠ كرتونة للمعزولين في الأقصر.
وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية التى تم توفيرها شملت عدد 10 مقياس حرارة طبى قلم إسباني متعدد، و50 ترمومترا أحاديا، و250 ماسك برباط، و2000 أوفر شوز قدم، و800 أوفر هيد، و1000 جوانتى لاتكس، و100 بدلة واقية، و100 غطاء للوجه، و1250 ماسك أستيك، و12 علبة مطهر، و100 كرتونة مواد غذائية.
وأضافت "عثمان" أنه تم التنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والصحة لتوضيح الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية لتوفيرها عن طريق مؤسسة "بوابتك للخير"، والعمل مستمر بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتوفير باقي الاحتياجات.
وأوضحت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص اأنه تم توفير 50 كرتونة للعمارة الخاصة بالعزل في قرية الدير بمركز إسنا، و٥٠ كرتونة للمعزولين في الأقصر.
وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية التى تم توفيرها شملت عدد 10 مقياس حرارة طبى قلم إسباني متعدد، و50 ترمومترا أحاديا، و250 ماسك برباط، و2000 أوفر شوز قدم، و800 أوفر هيد، و1000 جوانتى لاتكس، و100 بدلة واقية، و100 غطاء للوجه، و1250 ماسك أستيك، و12 علبة مطهر، و100 كرتونة مواد غذائية.
توفير مستلزمات طبية
توفير مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
توفير مستلزمات طبية
توفير مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية