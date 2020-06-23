الأقصر توفر مستلزمات طبية لـ«عمارات العزل» بإسنا

أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة بالتنسيق مع مؤسسة "بوابتك للخير" بتوفير بعض المستلزمات الطبية للعمارة الخاصة بالعزل بمركز إسنا جنوب الأقصر، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وأضافت "عثمان" أنه تم التنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والصحة لتوضيح الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية لتوفيرها عن طريق مؤسسة "بوابتك للخير"، والعمل مستمر بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتوفير باقي الاحتياجات.وأوضحت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص اأنه تم توفير 50 كرتونة للعمارة الخاصة بالعزل في قرية الدير بمركز إسنا، و٥٠ كرتونة للمعزولين في الأقصر.وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية التى تم توفيرها شملت عدد 10 مقياس حرارة طبى قلم إسباني متعدد، و50 ترمومترا أحاديا، و250 ماسك برباط، و2000 أوفر شوز قدم، و800 أوفر هيد، و1000 جوانتى لاتكس، و100 بدلة واقية، و100 غطاء للوجه، و1250 ماسك أستيك، و12 علبة مطهر، و100 كرتونة مواد غذائية.