«التعليم» تخصص رقم واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:32 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
خصّصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (01148970610) على تطبيق (واتساب)؛ لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة لعام 2020، أو الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة وهي:
thanwya.emis.gov.egcomplain
وشددت الوزارة على أنها "لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهواتف الشخصية".
thanwya.emis.gov.egcomplain
وشددت الوزارة على أنها "لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهواتف الشخصية".