«التعليم» تخصص رقم واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية

خصّصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (01148970610) على تطبيق (واتساب)؛ لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة لعام 2020، أو الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة وهي:وشددت الوزارة على أنها "لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهواتف الشخصية".