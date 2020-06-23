رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تخصص رقم واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:32 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
خصّصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (01148970610) على تطبيق (واتساب)؛ لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة لعام 2020، أو الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة وهي:
thanwya.emis.gov.egcomplain

وشددت الوزارة على أنها "لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهواتف الشخصية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الحياة بشكل جزئى.. تعرف على أبرز قرارات الحكومة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

الحكومة: تعطيل المواصلات لا يعنى حظر حركة المواطنين بعد 12 مساءً

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد فتح صالات الجيم في مصر بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم

«سيد وعزيزة».. 30 عامًا من العشق على بحر إسكندرية

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«الجمعية العمانية التشكيلية» تدعم مكافحة كورونا بمعرض فني

الصدمة.. سر كتابة أمل دنقل لقصيدة «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة»

البيت الفني للمسرح يقدم «مشهور مش مشهور» 25 يونيو

رضا عطيه الفائز بـ«تشجيعية النقد»: «سركون» الأهم في قصيدة النثر (حوار)