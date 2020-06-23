غدا.. مجلس جامعة الأزهر يناقش مواعيد امتحانات الفرق النهائية

يعقد مجلس جامعة الأزهر، برسالة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، غدا الأربعاء، الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة لشهر يونيو الجاري، لمناقشة مواعيد امتحانات الفرق النهائية.وقال بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن انعقاد مجلس الجامعة يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري.وأضاف أن مجلس الجامعة المقرر انعقاده غدا الأربعاء، سيناقش مواعيد الامتحانات وفق القرارات التي سيتم التنسيق فيها وتتوافق مع ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.