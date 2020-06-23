أول تعليق من «الوزراء» على استطلاع «بصيرة» عن عدد إصابات كورونا

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استطلاع المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الذي تحدث عن عدد إصابات كورونا في مصر، والذي قدرته بـ 616 ألف مصاب، بعد إجرائها استطلاع رأي على عينة قدرها 3 آلاف مصري، قائلا إن كل دول العالم لا تسجل كل الإصابات والأرقام المعلنة هي لمن توجه وأجرى الفحوصات اللازمة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة ما زالت مطبقة وكل الإجراءات التي تم إعلانها بخصوص ارتداء الكمامة قيد التنفيذ ولا تعديل عليها وستظل الغرامة 4 آلاف جنيه.وأوضح أن الأنشطة الترفيهية التي تحتوي على تجمعات سواء داخل الفنادق أو قاعات الأفراح ودور المناسبات ستظل مغلقة ومحظورة.ولفت إلى أن اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تناول ملف امتحانات الثانوية العامة، كما تمت مناقشة الوضح في القطاع الصحي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوافر المستلزمات والجرعات الدوائية، وأكد رئيس الوزراء أن ما ننتجه في أسبوع كان يكفي من قبل 4 أشهر وخلال أسبوع ستحدث انفراجة وسيتوفر كل أصناف الأدوية في الصيدليات.