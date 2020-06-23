«الأوقاف»: «الجنازة» بشروط ويجوز إقامة أي صلاة مرتين

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المساجد ستفتح أبوابها يوم السبت، ولن يتم السماح بأن يكون هناك عدد أكثر من المسموح له بالصلاة، لكن يجوز للإمام إقامة صلاة العشاء أو أي صلاة مرتين إذا كان العدد كبير.وأكد «طايع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» الفضائية، أن وزير الأوقاف استجاب لطلب برنامج «حضرة المواطن» وهو عودة صلاة الجنازة مرة أخرى بالمساجد.وأضاف «طايع» أن الأسبوع الأول من فتح المساجد وعودة الصلاة سيكون اختبارا، وإذا كانت الأامور منضبطة سيتم فتح المساجد بنسبة 25 % لأداء صلاة الجنازة.