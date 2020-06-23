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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة مكبرة لرفع إشغالات المجمعات التجارية بالشروق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:18 م
عبدالرءوف الغيطي
عبدالرءوف الغيطي
علا العلاف
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أعلن عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، الثلاثاء، أنه تمت إزالة مباني مخالفة، بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير حيث تم رصد مخالفة متمثلة في تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفه لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكني بالمنطقة الأولى (عمارات المدينة).

وقال رئيس الجهاز إن اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء، علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذه قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأي أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها.

في سياق متصل، أكد رئيس الجهاز أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق وشن حملات رفع إشغالات بالمجمعات التجاريه وكذلك على الباعة الجائلين حيث تم شن حملة استهدفت الأحياء (الأول – الثانى – التاسع) بإجمالي 5 مجمعات تجارية.

وتمكنت الحملة من مصادرة الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات؛ لتعديهم على ممرات المشاة كما شملت الحملة رفع الباعة الجائلين حول المجمعات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر المخالفة اللازمة.

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