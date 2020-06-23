وزيرا خارجية الأردن والسويد يترأسان مؤتمرًا دوليًا لدعم الأونروا

ترأس وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير التعاون الدولي والتنمية السويدي بيتر إريكسون، مؤتمرًا وزاريًا دوليًا للمانحين دعمًا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي حضره أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزراء خارجية وممثلو 75 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، وتم خلاله الإعلان عن تعهدات مالية بلغت 139 مليون دولار أمريكي.وأكد الصفدي في كلمته خلال المؤتمر الذى نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "، "أن الأونروا يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم بما يضمن حقهم بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصًا القرار 194 وفي إطار حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين".وقال إن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني التي فاقت ما يمكن لأي شعب أن يتحمله، مشددًا على "أننا نلتقي في وقت يهدد فيه قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل".وأضاف "يجب منع قرار الضم لأنه إن نفذ سيقتل حق الدولتين وسيقوض كل فرص السلام. وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه"، وزاد "منع الضم هو حماية للسلام".وأضاف أن "المملكة ستظل تعمل مع المجتمع الدولي على إيجاد أفق لإطلاق مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام عادل وشامل تقبله الشعوب وتحميه".وأكد الصفدي "أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية هو طريق هذا السلام".وحذر من أن "بديل حل الدولتين هو تكريس نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) والذي سيجعل منه ضم إسرائيل أراضٍي فلسطينية مآلا حتميًا".وهذا هو المؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة ماليًا إضافة إلى مؤتمرين وزاريين استراتيجيين استهدفا حشد الدعم السياسي للوكالة وتجديد ولايتها وأثمرت هذه الجهود المشتركة مع شركاء آخرين عنسد العجز المالي بالكامل عام 2018، والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه كذلك في العام 2019، إلى 55 مليون دولار.