الجيش اليمني يحبط هجومًا حوثيًا في جبهة قانية

أحبطت قوات الجيش اليمني، مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجومًا شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش والمقاومة أحبطوا هجومًا انتحاريًا شنّته الميليشيا الحوثية صباح اليوم، في محاولة منها لتحقيق تقدم بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.وأضاف أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر الميليشيات الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية، مشيرًا إلى أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل، مؤكدًا أن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.