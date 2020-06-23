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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«حكماء المسلمين» يشيد بقرار السعودية إقامة الحج بأعداد محدودة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:13 م
الحج
الحج
أميرة العناني
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أشاد مجلس حكماء المسلمين بقرار المملكة العربية السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل أراضي المملكة.

وأكد المجلس أن هذا القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية يوازن بين الرغبة في إقامة الشعيرة التي تهفو إليها نفوس المسلمين من كل مكان، والحرص على سلامة الإنسان وحمايته من آثار جائحة فيروس "كوفيد ١٩"، وهو ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية وصونها من كل أذى.

وأوضح المجلس أن التعامل السريع والمسئول من حكومة خادم الحرمين الشريفين مع الأزمة منذ بدايتها، وحرصها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، من خلال تعليق العمرة والزيارة للبقاع المقدسة، أسهم بشكل كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، وقلل من أعداد الإصابات التي كان من الممكن أن تتفاقم لولا هذه القرارات السريعة والحاسمة، والتي تعد امتدادًا لتاريخ المملكة العربية السعودية الطويل في خدمة ملايين الحجيج ورعايتهم.

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