تخصيص 235 سريرًا لمصابى فيروس كورونا بالفيوم

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة، الثلاثاء، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة بعد تخصيص أماكن لعزل مصابي فيروس كورونا بها، حيث تفقدت قسم الطوارئ بعد تحويله إلى قسم عزل بسعة ١٠ أسرة، و٤ أسرة رعاية مركزة، كما تفقدت قسم الأشعة المقطعية وأحد الأقسام الداخلية التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا.أشار مجاهد إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ ٤٠٢ سرير، وتم تخصيص ٢٣٥ سريرًا لاستقبال حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد من خلال مسارات منفصلة وآمنة بالمستشفى.أضاف أن الوزيرة أكدت التوسع في عدد مراكز نقل الدم التي تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا من ٥ مراكز إلى ٢٠ مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجهت الوزيرة الشكر للمتبرعين ببلازما الدم، حيث أثبتت التجربة نتائج مبشرة في تعافي عدد من الحالات الحرجة وتقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي، مضيفة أن اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، تقوم بتحديث تلك البروتوكولات وفقًا لآخر المستجدات.وتابع أن الوزيرة أكدت قدرة القطاع الصحي في مصر على استيعاب كل المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، مؤكدة مجددًا وجود مسارات آمنة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، لتقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، ومنفصلة عن مسارات استقبال المصابين بفيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة وأمان كل المرضى.وذكر أن الوزيرة وجهت الشكر لكل الأطقم الطبية العاملة خلال جولتها بالمستشفى، كما أثنت على الدور الكبير والمجهود الذي يبذلونه لخدمة وطنهم خلال تلك الأزمة.وتابع متحدث الصحة أن الوزيرة دعت المواطنين باستمرار اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الماسكات، والالتزام بإجراءات التباعد، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.من جانبه، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على التنسيق لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم، موضحًا أنه تم تحويل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، وتمت مراجعة عد الأسرة ومعدلات التشغيل، إضافة إلى فتح أماكن مخصصة لعزل الحالات البسيطة خارج المستشفيات، تحت إشراف طبي، وذلك للمواطنين أصحاب المنازل غير المؤهلة للعزل المنزلي.