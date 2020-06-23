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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

179 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:12 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورنا المستجد، اليوم الثلاثاء، بلغت 179 إصابة.

وأضافت في بيان لها، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375 والإصابات النشطة إلى 754 كما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وذكرت الكيلة في بيانها، أنه تم إجراء 2472 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت نتائجها سلبية باستثناء الحالات التي تم الإعلان عن إصابتها اليوم، وتم سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات وستصدر نتائجها خلال الساعات القادمة.

وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الماضي، إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وسمحت يوم الإثنين، بإقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة الذي يفرض قيودًا على عدد الحاضرين.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

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