محمد جبريل: فرح بجائزة الدولة.. ولا أنظر خلفي (حوار)

• كيف تلقيت خبر فوزك بجائزة الدولة التقديرية؟

• البعض قال إن الجائزة تأخرت عن محمد جبريل..ماذا تقول لهم؟

• ما الذي يطمح إليه الروائي الكبير محمد جبريل بعد فوزه بجائزة الدولة؟

• هل ترى أن الجائزة مكافأة لمجهودك وتأكيد على أن الانتباه للكتابة هو الباقي في النهاية؟

• 85 كتابا.. هذا يحيلنا على سؤال من أين تستقي أفكار كتاباتك وهل تستفيد من الواقع المعيشي؟

• تضع لنفسك قواعد صارمة خاصة بالكتابة؟

• ما هي الرواية التي تعمل عليها الآن؟

فاز الروائي والقاص المصري محمد جبريل بجائزة الدولة التقديرية، وهو الخبر الذي لاقى صدى كبير لدى جمهور القراء والمثقفين مبررين ذلك أن الجائزة تأخرت كثيرًا على جبريل، "الدستور" التقت الروائي الكبير محمد جبريل وكان هذا الحوار:- تلقيت الخبر من الشاعر يسري حسان، هو الذي هاتفني وأبلغني، والحقيقة سعدت به جدا بالطبع، كنت أعمل على الكمبيوتر وقت أن رن هاتفي حاملا صوت حسان، والحقيقة من قالوا إنني حزين.. أنا لست حزينا أنا سعيد جدا.- لا أنظر خلفي، وإن كان هناك لحظات ليست جيدة مرت في حياتنا، فاللحظات السعيدة تمحوها تمامًا، ولو أنني ظللت أجتر الحزن فسأظل في حزن مقيم، وأنا الآن أعيش لحظة جيدة فلأعش هذه اللحظة ولا أنظر خلفي، كي لا أفسدها.- أنا أعمل دائمًا قبل وبعد الجائزة، أقرأ وأتأمل وأكتب، هكذا بنفس التفاصيل التي ذكرتها، القراءة أولا ثم التأمل ثانيًا ثم الكتابة، وكنت من فترة قد أنهيت رواية ودفعت بها للنشر واسمها "النوارس"، وبالتالي فأنا أمارس حياتي العادية دائمًا ولا أقبل بأي تغيير في هذا النمط الذي اخترته مسبقًا.- أنا مؤمن بهذا فعلًا، أن الانتباه للكتابة هو الباقي في النهاية، لذلك أنا لم أبتعد عن الوسط الثقافي يومًا، وأكره "التماحيك"، وتضييع الوقت فيما لا يفيد، وأركز على عملي الصحفي وأيضًا كتابتي، وأحب أن أحافظ على كل ثانية وأضيعها في القراءة والكتابة والتأمل والنقاش المفيد، كل ذلك واستثمار للوقت، أنا مثلا لا أحب الجلوس على المقاهي أبدا، ولكني أحب الجلوس مع أصدقائي، بغض النظر عن أعمارهم، أنا مثلا لي أصدقاء صغار جدا وأتعرض لتجارب كثيرة، وأؤمن بالمقولة التي تقول إن الوقت من سيف إن لم تقطعه قطعك، وأؤكد لك أنا لي مثلا 48 كتابا.. وربما بعد انتهاء حوارنا يصبحون 85 كتابًا.- أنا عنواني العريض هو "خلق الإنسان ليقاوم"، ليس بمعنى أنني أرفع سلاحا وأحارب ولكن محاربة الردئ، مقاومة أي شيء من خلال القلم، ولأن هناك فكرة فإنها تأتي عفوية، وأتركها للعمل الأدبي تماما فقط وهي تنهي نفسها بنفسها، لا ألوي ذراعها لكيلا تتحول إلى خطبة أو موعظة، لي فكرة أبدا في كتابتها ومن خلال الكتابة تظهر المعاني الكلية.- لا أنا أؤمن بالتنظيم وأمنح كل شيء وقته بالكامل ولا أظلم أي شيء، لا على حساب وقتي أو قراءاتي، وبالتالي فكل شخص يدرك ويعرف طروفه تماما ويعرف كيف يقسم وقته على ما يحب، فقواعدي لا تصلح لغيري وقواعد غيري لا تصلح لي، وكل مهيأ لعمل كل شيء، وكيف يكيف هذا العالم ويستفيد منه وقته بالكامل.- أنهيت رواية معدة للنشر اسمها "سيرة الشاذلي في مسلك الأحبة"، وهي رواية صوفية تتناول بعضا من سيرة ولي الله أبو الحسن الشاذلي، وربما أتأخر في نشرها قليلا لأنني نشرت رواية النوارس من فترة قريبة، فأحب أن يكون هناك وقت بين الرواية وأختها.