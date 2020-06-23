راعي «العذراء» ويوسف النجار يشارك في «قصص الخدمة» بالإسكندرية

شارك القس صموئيل ميلاد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بمنطقة سموحة بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق بولس حليم، المتحدث الرسمي بالكنيسة خلال فترة صوم الرسل سلسلة عظات جديدة بعنوان "قصص من الخدمة"، بمشاركة عدد من كهنة وأساقفة الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.