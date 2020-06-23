في بيانها الختامي.. الجامعة العربية تطالب بسحب القوات الأجنبية من ليبيا

طالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، بسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية.وأكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم عبر الفيديو كونفرانس، الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، محذرا من تحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا في ليبيا تفاديًا لتوسيع المواجهة.وأكد وزراء الخارجية العرب رفض جميع التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية.ورحب وزراء الخارجية العرب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مؤكدين في الوقت ذاته الترحيب بجميع المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة.وشدد وزراء الخارجية على استكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة تمهيدًا لإجراء الانتخابات لإتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية.وطالب الوزراء العرب بتفكيك الميليشيات في ليبيا وتسليم أسلحتها وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي.كما طالب البيان الختامي بإلزام دولي للجهات الخارجية بعدم إرسال مرتزقة لليبيا، والتأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.وشددت الجامعة العربية على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيًا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والتأكيد على الالتزام بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها واستقرارها.