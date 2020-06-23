5 آلاف وفاة بكورونا في تركيا

تخطّت حصيلة وفيات كوفيد- 19 في تركيا، الثلاثاء، خمسة آلاف بعد تسجيل 27 وفاة جديدة، وفق ما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة.وجاء في حصيلة نشرها الوزير أن الوباء أوقع ما مجموعه 5001 وفاة من أصل 190 ألفا و165 إصابة مسجّلة في تركيا.وكانت تركيا قد رفعت، في الأسابيع الأخيرة، غالبية القيود المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس، لإنعاش الاقتصاد.لكن في منتصف يونيو، تضاعفت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد- 19 مقارنة بمطلع الشهر، لتبلغ 1500 إصابة جديدة في اليوم.وحذّر حينها قوجة السكان من مغبة التهاون في معركة التصدي للجائحة.وبهدف كبح تزايد الإصابات، فرضت السلطات التركية، اعتبارا من 17 يونيو، وضع الكمامات في الأماكن العامة في مدن عدة لا سيما في اسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في البلاد.