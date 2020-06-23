«سيد وعزيزة».. 30 عامًا من العشق على بحر إسكندرية

تعرفهم كل أمواج البحر بمنطقة بحري بالإسكندرية، فهم زوّار دائمون منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يأتون في مواعيد ثابتة لا تتغيّر، وفي كل يوم جمعة عندما ينتصف النهار، يجلسون على أسوار البحر الممتدة، يتذكرون كيف التقوا أول مرة وكيف أن حبهم مثل أمواج هذا البحر قوية، مستمرة، ودائمة إلى الأبد.الزائرون كلهم يعرفون العم سعيد العربي وزوجته السيدة عزيزة، يأتون كل أسبوع إلى نفس المكان، حتى لا يشعرون بالروتين الذي اعتاده المتزوجون، فيخرجون لتناول المثلجات والاستمتاع بالوجبات السريعة من المحال التجارية المنتشرة بطول الكورنيش، ويشعرون بالهواء البارد يداعب وجوههم فيزيدها تبسمًا وشبابًا.لا يمكن أن يفرق المارون بينهم وبين أولئك الشباب بجوارهم، فصوت ضحكاتهم، وروحهم العشرينية تجعلهم أكثر المحبين صدقًا وإيمانًا بأن علاقتهم هذه استثنائية وليست كتلك العلاقات العابرة التي تصطف إلى جوارهم في نفس المكان.أخذت عزيزة موثقًا من زوجها أن يظلوا محبين مهما طالت مدة زواجهم، وها هو يفي بالعهد دائمًا، ويجعل كل من ينظر إليهم أو يقترب منهم يتمنى أن لو كان مثلهم، فالشباب يعتبرونهم قدوة المحبين في بحري، وينتظرونهم مع عصر كل جمعة.