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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 5 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:42 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه. بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 17575 لسنة 2019 جنايات العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط تأمين الطرق بالقبض على سائق من محافظة أسيوط وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

توصلت التحقيقات أثناء قيام ضباط تأمين الطرق بالتفتيش بالكمين بمنطقة العامرية تم استيقاف سيارة بقيادة المدعو م.ص.ع، 33 سنة، سائق، من محافظة أسيوط، وعند طلب منه رخص القيادة بدأت عليه علامات التوتر وبتفتيش السيارة قيادته عثر  على 429 عبوة لأقراص الترمادول المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال لعملائه فتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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