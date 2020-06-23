الرواتب بالزيادات بداية من يوليو المقبل

وجّهت الحكومة جميع الجهات الإدارية بسرعة إعداد كشوف رواتب العاملين بالدولة لشهر يوليو المقبل بالزيادة الجديدة التى أقرها رئيس الجمهورية بعد صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧٪ للجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة ١٢٪ لغير المخاطبين بأحكام القانون، إلى جانب صرف حافز إضافى شهريًا بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وحتى ٣٧٥ جنيهًا، بحسب الدرجات المالية المختلفة.وحصلت «الدستور» على منشور يوضح الزيادة الجديدة فى الأجور التى ستشمل جميع العاملين بالدولة من عمالة دائمة أو مؤقتة، بحيث تطبق على المثبتين على درجات دائمة والعاملين بنظام المكافآت الشاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت التى تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة، أو الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.كما يستحق العاملون بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقى لمستوى وظيفى أعلى، اعتبارًا من راتب شهر يوليو، إما إضافة علاوة ترقية بنسبة ٥٪ إلى الأجر الوظيفى الحالى قبل الترقية، أو الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها الموظف مستحق الترقية.