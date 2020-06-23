محافظ بنك كندا: صعوبات تواجه تعافى الاقتصاد من آثار جائحة كورونا

أكد محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، أن تعافي اقتصاد كندا من آثار جائحة "كوفيد- 19" سيكون صعبا، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتسبب الوباء في الإضرار الدائم بالعرض والطلب.وفي أول خطاب له منذ توليه منصبه الجديد، قال ماكليم، إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك البالغ 0.25% عند حده الأدنى الفعال، مضيفا أن البنك المركزي يشعر بأن تحريك أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية قد يشوه سلوك المؤسسات المالية.وأوضح ماكليم، أن الجمع بين إعادة الفتح غير المتكافئ عبر المقاطعات والصناعات ومعدلات البطالة "من المحتمل أن تلحق بعض الضرر الدائم بالطلب والعرض".وأشار إلى أن قواعد التباعد الجسدي المستمرة قد تعني أن أماكن العمل لا يمكن أن تكون منتجة كما كانت في السابق، مضيفا أن العديد من الخدمات ستظل من الصعب تقديمها.