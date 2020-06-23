«مصر للطيران» تسيّر 4 رحلات إلى السودان لنقل العالقين

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، 400 عالق سوداني يرغبون فى العودة إلى بلادهم على متن 4 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران، متوجّهين إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف.وخضع المسافرين لإجراءات الفحص الطبي داخل صالة الوصول الدولية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، كما تم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة؛ للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرّتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين وذلك بعد قرابة نحو 3 أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).