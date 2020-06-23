المواطن أولًا.. ماذا تحقق فى قطاع التنمية المحلية خلال ست سنوات؟

انطلاق مبادرة «حياة كريمة» فى 276 قرية على مستوى 11 محافظة لتحسين حياة 3.3 مليون مواطن

إطلاق «مشروعك» و«شارع مصر» و«شغلك فى قريتك» لمكافحة البطالة

تنمية محافظات الصعيد و73 ألف وصلة صرف صحى

حل مشكلة المشروعات المتوقفة والمتعثرة.. وإعداد خريطة استثمارية

خلال الست سنوات الماضية، شهد قطاع التنمية المحلية إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات، وبلغ إجمالى ما تم صرفه على تنفيذ مشروعات فى هذا القطاع نحو ١٥٧ مليار جنيه، فى الفترة من يوليو ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠٢٠.وشاركت وزارة التنمية المحلية بقوة فى حفظ أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية، مع السعى لحل المشكلات المزمنة بالمحليات، واستكمال المشروعات المتوقفة، وإتاحة الفرصة أمام الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وخلق صف ثانٍ من قيادات الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية.مطلع عام ٢٠١٩، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، ودعا لتكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا.وفى يوليو ٢٠١٩، تم تحديد النطاق الجغرافى للمبادرة الرئاسية المتمثل فى القرى التى تتسم بمعدلات فقر مرتفعة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتم اختيار ٢٧٦ قرية تزيد فيها معدلات الفقر على ٧٠٪ فى ١١ محافظة.وفى نوفمبر ٢٠١٩، تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة، وبادرت الوزارة بتأسيس «الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة»، كما أسست وحدات لمتابعة المبادرة بدواوين عموم المحافظات، تضم كوادر متميزة من الإدارة المحلية، فضلًا عن فرق متابعة من مسئولى الوحدات المحلية للمراكز والقرى.وبدأ تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، وتستهدف ١٤٣ قرية، والثانية فى العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١، وتستهدف باقى قرى المبادرة على أن يشارك فى التنفيذ عدة وزارات وهيئات ومحافظات ومنظمات مجتمع مدنى، بالتنسيق فيما بينها.وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة، من خلال تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل، ورفع المستوى المعيشى للفئات والأسر الأولى بالرعاية داخل القرى المستهدفة.ويستفيد من المبادرة، التى تستمر حتى يونيو ٢٠٢١، حوالى ٣٫٣ مليون مواطن، يمثلون نحو ٨٠٠ ألف أسرة، معظمهم فى صعيد مصر، فى ٧ محافظات هى: «أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والمنيا والأقصر والوادى الجديد»، إضافة إلى ٤ محافظات بالوجه البحرى والحدود هى: «مطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية».وتشهد المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التى تنتهى بنهاية العام الجارى، إجمالى استثمارات يصل إلى ٣٫٥ مليار جنيه، وحتى يونيو الجارى، تم إنفاق ٢.٤ مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه، بنسبة ٦٨.٥٪، موزعة كالتالى: ١.٢ مليار جنيه من التمويل الإضافى المخصص لوزارة التنمية المحلية، و٦٨٦ مليون جنيه من التمويل المدرج فى خطط الهيئات والمحافظات والوزارات بما فى ذلك مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والباقى من استثمارات وزارة التضامن الاجتماعى، وجهات الإقراض الميسر والتدريب ومحو الأمية.وبلغ عدد المشروعات والتدخلات، التى يجرى تنفيذها خلال المرحلة الأولى، ٦٠٧ مشروعات استثمارية، وحتى يونيو ٢٠٢٠، تم الانتهاء من تنفيذ ٤٧٨ مشروعًا، منها مشروعات صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق وإنارة عامة ومدارس وخدمات شبابية وخدمات بيطرية وتحسين بيئة ووحدات صحية، على أن يجرى الانتهاء من باقى المشروعات قبل نهاية ٢٠٢٠، كما تم الانتهاء من ٤٢ ألف تدخل من تدخلات الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادى.واستفاد من المبادرة فى المرحلة الأولى نحو ١.٩ مليون مواطن، فى ٤٠٠ ألف أسرة، إلى جانب خلق عدد من فرص العمل المؤقتة خلال مراحل إنشاء المشروعات بلغ ٢٨٠ ألف فرصة، إلى جانب ٢٠ ألف فرصة عمل دائمة.وفى مجال مكافحة البطالة، بدأ تنفيذ عدة برامج من بينها برنامج التنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك»، لتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية.وبلغ إجمالى المبالغ التى تم توفيرها كقروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين نحو ١٤.٣٤ مليار جنيه، وتم صرف مبلغ ١٤٠ مليون جنيه من الصندوق لتوفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى ٦٪، ما وفر نحو ٢٠ ألف فرصة عمل.كما تم التنسيق مع بنوك «مصر» و«الأهلى» و«الزراعى» و«القاهرة» و«التعمير والإسكان» و«الإسكندرية» من أجل توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة، وتم صرف مبلغ ١٤.٢ مليار جنيه من أجل تنفيذ ١٤٦ ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالمحافظات، ما وفر نحو ٧٩٥ ألف فرصة عمل.كما تولى برنامج «مشروعك» تدريب ٩٥٠ موظفًا لرفع كفاءة وأداء العاملين بالمشروعات، وصقل مهاراتهم فى التعامل مع المواطنين، مع إعداد دليل إجراءات متكامل وموحد لاستخراج الترخيص المؤقت للمشروعات، وكذلك تنفيذ سلسلة من المعارض فى المحافظات لعملاء البرنامج لمعاونتهم فى تسويق منتجاتهم وإقامة سلسلة من الندوات التعريفية، بالتعاون مع المحافظات ومراكز الشباب والجامعات، للتوعية بفكر العمل الحر.وتضمن هذا المجال أيضًا تنفيذ برنامج شارع مصر «٣٠٦»، خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠٢٤، وتم التنسيق مع المحافظات وصندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المشروع بكل محافظة من أجل توفير فرص عمل مناسبة للشباب فى كل الأنشطة والمجالات.وتضمن، كذلك، مخططًا لتوفير ١٥ ألف فرصة عمل للشباب، من خلال سيارات صحية، بدلًا من سيارات الطعام غير الصحية المنتشرة حاليًا، وتم تكليف المحافظات لتلقى الطلبات الخاصة بالراغبين فى تنفيذ سيارات طعام.وإلى جانب ذلك، تضمن العمل على مكافحة البطالة تنفيذ مبادرة «شغلك فى قريتك»،وتم التنسيق مع المحافظات لتوفير ٣٨٤ قطعة أرض، تتراوح مساحتها بين ١٢٠٠م٢ و٤٢٠٠م٢، بـ٣٨٤ قرية، وكذلك توفير فرص عمل من خلال التدريب التحويلى، الهادف لتدريب الشباب الراغبين فى فرص عمل حرفية وتأهيلهم لسوق العمل.وتولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ دورات تدريبية للشباب على الأنشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات، وذلك للشباب من سن ١٨ إلى ٢٥ سنة، على أن يكون الشاب حاصلًا على مؤهل دراسى، وتم تدريب ٥٣٥ شابًا على مهن السباكة والنجارة والحاسب الآلى وخلافه.شملت الإنجازات فى مجال التنمية المحلية تنفيذ البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، وشهد البرنامج صرف مبلغ ١٠.٥ مليار جنيه، تتنوع بين تمويل ذاتى وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية، لتنفيذ ٢٢٩١ مشروعًا، لتلبية احتياجات المواطنين من أبناء القرى، لإفادة ١٣ مليون مواطن، بـ٦٥٠ قرية. وتضمنت المشروعات إنفاق ٤٥٠ مليون جنيه لإقامة ١٠٠ وحدة صحية، و٧٥٠ مليونًا لتنفيذ ١٥٠ مدرسة، و١.٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢٠٠ مشروع مياه شرب، و٧٥٠ مليونًا لإقامة ١٢٥ مشروعًا لتحسين البيئة، و٣.٨ مليار لتنفيذ ١٠٠٠ مشروع رصف طرق وكبارى، و١.٤ مليار لتنفيذ ٥٠٠ مشروع كهرباء، و١.٥ مليار لتنفيذ ١٤١ مشروع صرف صحى، و٢٥٠ مليونًا لتنفيذ ٧٥ مشروعًا، ورفع كفاءة مقرات ووحدات محلية.كما شملت الإنجازات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتى قنا وسوهاج، الذى يستهدف دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فاعلية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلى، ويمول المشروع جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة ٤٥٧ مليون دولار. وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج نحو ٢٥٧٥ مشروعًا بالمحافظتين، منها ١٥٩٣ مشروعًا بمحافظة سوهاج، و٩٨٢ مشروعًا بمحافظة قنا، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، وتم الانتهاء من تنفيذ ١٧٩٦ مشروعًا، فيما يجرى تنفيذ ٧٧٩ مشروعًا آخر بالمحافظتين.وحققت المحافظتان معدلات متقدمة فى تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية، بمعدل ٧ مراكز بمحافظة قنا و٩ مراكز بمحافظة سوهاج، مع تحقيق نسب مرتفعة فى تبسيط إجراءات استخراج رخص المبانى.كما شهدتا تقدمًا كبيرًا فى محور التنمية الصناعية، ويجرى التجهيز لبدء تنفيذ ٤ مناطق صناعية بالمحافظتين، بإجمالى استثمارات قدرها ٦ مليارات جنيه، بداية من العام المالى المقبل.وحظى البرنامج بإشادة البنك الدولى بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات، ووصول أعدادهم إلى ٥ ملايين مواطن، من إجمالى ٨ ملايين بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر بكل منهما.ويسعى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافى، إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة.كما يسعى إلى تحسين نظم إشراك المواطنين والشفافية وتعزيز نهج التنمية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذى يقوده القطاع الخاص.ومن المتوقع أن يؤدى الجمع بين هذه التدابير إلى تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص عمل منتجة، والحد من الفقر فى المحافظات، وتعزيز الوحدات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين نوعية الخدمات، ومستوى معيشة الفقراء، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية.وصرفت وزارة التنمية المحلية ٢٦٢ مليون جنيه لصالح برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، وتم تنفيذ ٧٣ ألف وصلة منزلية بـ١٠٦ قرى، لخدمة نحو ٥٠٠ ألف مواطن. وإلى جانب ذلك، تم تشكيل لجنة من وزارات التنمية المحلية والإسكان وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمرور كل ٣ أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية، من أجل التأكد من انتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى.تضمنت إنجازات التنمية المحلية العمل على حل مشاكل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة المتعثرة، وتم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة، التى تم البدء فى تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت.وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة، والتنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعامين الماليين الماضيين، وضخ تمويل إضافى لـ٣١٦ مشروعًا متعثرًا، بمبلغ ٧.٥ مليار جنيه، وتم الانتهاء من ١٥٣ مشروعًا منها، ويجرى العمل على استكمال الباقى.وإلى جانب ذلك، بدأ تنفيذ ١٣ مجمعًا صناعيًا متكاملًا، من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية ٢٠٢٤، وتحتوى هذه المجمعات على ٣٦١٩ وحدة صناعية صغيرة، تتراوح مساحة الوحدة بين ١٠٠ و٢٠٠٠م٢ مكتملة المرافق والمبانى، مع طرحها للشباب الراغبين فى تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير ٢٠ ألف فرصة عمل مستدامة، وتم البدء فى تنفيذ هذه الوحدات، وجارٍ الانتهاء من ترفيق ٦ تجمعات منها مع البدء فى ترفيق ٧ تجمعات.وتضمنت الإنجازات، أيضًا، إعداد الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى سبتمبر ٢٠١٩، والتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لوضع ٥٥٩ قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعى بـ١٢ منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الاستثمارية للدولة.وبدأ تشجيع الاستثمار فى المحاجر، وتولت وزارة التنمية المحلية تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة، وبلغ متوسط ما يجرى ترخيصه سنويًا نحو ١٤٠٠ محجر، توفر ١٧ ألف فرصة عمل، وتم تحصيل ١٫٤ مليار جنيه منها سنويًا، ويجرى توريد ٩٥٠ مليونًا للخزانة العامة، مع استخدام ٤٥٠ مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.وإلى جانب ذلك، تم حل مشاكل المستثمرين، فى إطار أهداف الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتم عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظات وبعض المستثمرين، ما أسفر عن حل مشكلات ١٨ مستثمرًا، ويجرى استكمال الموافقات والمستندات المطلوبة لحل مشاكل باقى المستثمرين، ما يسهم فى زيادة المردود الاقتصادى للدولة وزيادة فرص العمل بالمحافظات.واستكملت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة، جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، ومواجهة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.كما تمت إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، والتصالح فى مخالفات البناء، فى ضوء صدور قانون التصالح وتقنين أوضاع المخالفين، رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.وتم تكليف المحافظات بسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية، وتسلم وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين فى التصالح فى المخالفات، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون، للبت فى ٣٣٠ ألف طلب للتصالح.كما تمت إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، بـ٧٥٠ ألف مخالفة مبانٍ و٦٢٠ ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ملك المواطنين، على مساحة ٣٥ ألف فدان من أجود الأراضى، مع إزالة ٧٥٠ تعديًا على مزلقانات السكك الحديدية الأشد خطورة، وغلق ١٥٠٠ معبر غير قانونى يسمح بمرور السيارات على خطوط السكك الحديدية.وأسهمت وزارة التنمية المحلية، أيضًا، فى مساعدة الفئات المتضررة من انتشار فيروس «كورونا»، وأتاحت وصولهم إلى حزم المساعدات المقدمة من خلال الشركاء المحليين والدوليين.وتعاونت مع برنامج الغذاء العالمى فى تقديم مساعدات نقدية لنحو ١٠ آلاف متضرر بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا خلال شهرى مايو ويونيو ٢٠٢٠، فضلًا عن دعم جهود منظمات المجتمع المدنى وصندوق «تحيا مصر» والمبادرات المجتمعية فى توصيل المساعدات الغذائية والطبية للفئات المتضررة خلال فترة الأزمة.