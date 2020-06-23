إعلامى يكشف إجراءات الصين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا

قال نادر رونغ هوان، الإعلامي والكاتب الصحفي، إن الصين سجلت اليوم الثلاثاء، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 13 حالة محلية و9 حالات وافدة من الخارج، مؤكدًا أن الوضع مستتب ولا توجد زيادة ملحوظة في أعداد الإصابة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية dmc، أن الحكومة الصينية بعد اكتشاف أول حالة في بكين اتخذت مجموعة من الإجراءات وشددتها تدريجيًا، وجرى تحديد 5 مناطق كمنطقة خطر لوجود العديد من الإصابات بها.وتابع أنه تم إغلاق سوق شينفادي وكذلك الأحياء السكنية الموجودة إلى جانبه ولا يدخل ولا يخرج أحد منه، كما أن سكان بكين ممنوعون من الخروج إلا للضرورة ولا بد أن يحمل أي شخص يريد الخروج شهادة طبية تثبت سلبية إصابته بالفيروس لا تتجاوز 7 أيام.وأكد أنه تم إغلاق المطاعم وجميع المناطق العامة في بكين لمنع انتشار ونقل عدوى فيروس كورونا.