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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر طايع يكشف الإجراءات المتبعة في المساجد بعد إعادة فتحها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:46 م
جابر طايع
جابر طايع
سناء إسماعيل
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه بعد قرار رئاسة الوزراء فسيتم فتح المساجد فجر يوم السبت المقبل وتعلق الصلاة يوم الجمعة وتعود للعمل من صلاة العصر.

وأكد طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية dmc، أن مقولة "ألا صلوا في بيوتكم"، سيتم رفعها من الأذان، ما عدا وقت صلاة الجمعة.

وأضاف أن المساجد ستكون تحت إشراف كامل من إمام المسجد أو العمال من بعده حتى تكون هناك مسئولية تضامنية من الجميع، لافتا إلى أنه على كل مصلي أن يحضر للصلاة بسجادته الخاصة وعلى الجميع الحرص على التباعد وغلق دورات المياه وتعليق العمل بملحقات المساجد كدار المناسبات وغيرها وتعليق العمل بالأضرحة لمنع اكتظاظ الناس.

وأوضح أنه ليس هناك عدد معين للمصلين ولكن لا بد من تحقيق مسافة التباعد والتي تقدر بمتر أو متر ونصف، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا رفع السجاد من المساجد وذلك بسبب تثبيته في أرضية المساجد ويستعاض عنه بالسجادة الشخصية، مؤكدًا أن إمام المسجد هو القائد في المكان وطاقم العمل سيقوم بتنظيم الصلاة ويشرف على عملية التباعد بين المصلين وغلق باقي الملحقات.

كما أضاف أن وزارة الأوقاف عقدت غرفة عمليات بشكل دائم لمتابعة العمل في المحافظات ويتم رفع تقرير يومي لغرفة العمليات ويعرض على الوزير لتلافي أي سلبيات، مبينًا أنه في حالة إتيان شخص للمسجد بدون كمامة أو سجادة للصلاة فسيتم إعطائه كمامة وسجادة من المسجد.

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