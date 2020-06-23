الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ مارس مقابل اليورو، اليوم الثلاثاء، لكنه ارتفع أمام الدولار مع تحسن الشهية العالمية للمخاطرة بفعل بيانات اقتصادية أوروبية إيجابية وانحسار حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قلل الطلب على الدولار الأمريكي.وتلقى اليورو دعما من تعافي نشاط الشركات الفرنسية بأكثر من المتوقع في يونيو، ليعود إلى النمو بعد ثلاثة أشهر من تراجع لم يسبق له مثيل، وحصلت العملة الأوروبية على دعم إضافي من بيانات تظهر انحسار التباطؤ في منطقة اليورو مجددا هذا الشهر.وهبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو عند 90.775 بنس، قبل أن يتعافى قليلا إلى 90.440 بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 0.17 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.وارتفع الإسترليني مقابل العملة الأمريكية 0.45 بالمئة إلى 1.2517 دولار.