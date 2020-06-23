مصر تشارك في «الحرب العالمية الثانية» غدا

تنظم الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، غدًا الأربعاء في الثانية ظهرًا، مؤتمرًا عبر «فيديو كونفرانس» بمشاركة مصر و60 دولة بمناسبة الاحتفال بالعيد الماسي لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية والاحتفال بالعيد القومي لروسيا.وذكر المركز الثقافي الروسي، في بيان اليوم، أن فعاليات المؤتمر الذي تديره الدكتورة لاريسا يفريموفا، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ستتضمن كلمات ترحيب من رئيس الجامعة، أوليج ياستريبوف، الرئيس الفخري للجامعة فيليبوف وزير التعليم الروسي السابق ورئيس إدارة نادي رجال الأعمال من خريجي جامعة الصداقة بلاتونوف، وعن مؤسسة الإنكورفوز يتحدث مديرها العام السفير جابريل كوتشوفا.وأضاف البيان أن شريف جاد، الذي يمثل مصر وهو رئيس الاتحاد العربي ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية سيتحدث عن الأهمية التاريخية لانتصار الإنسانية على الفاشية في الحرب العالمية الثانية ودور شعوب الاتحاد السوفيتي في هذا النصر، ومعركة العلمين التي دارت على الأراضي المصرية وكانت واحدة من أشرس معارك الحرب العالمية الثانية.